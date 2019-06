Yves, est un frigo intelligent, mais c’est surtout le titre du dernier film de Benoît Forgeard. Cette comédie surprenante et inclassable est portée par les géniaux William Lebghil, Philippe Katerine et Doria Tillier. À l’occasion de leur venue dans l’émission, nous sommes allés leur poser quelques questions sur le film… C’est William Lebghil, Philippe Katerine et Doria Tillier pour Qoulisses !