A 22 ans, Lena Situations est l’une de youtubeuses les plus connues de France. Déjà couronnée d’un People’s Choice Awards à Los Angeles, elle a publié cet automne son premier livre. « Toujours plus », est d’ailleurs déjà best-seller depuis des semaines. Un livre bourré de positivisme, sur l’estime de soi et la confiance en soi. On retrouve Lena Mahfouf dans nos Qoulisses.