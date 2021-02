En savoir plus sur Yann Barthes

Ils nous ont manqué ces cinq dernières années mais 2021 signe leur grand retour. En mai, Lilly Wood & The Prick sortent un nouvel album très attendu dont ils ont déjà dévoilé un nouveau titre « You want my money », sur la scène de Quotidien. Nili Hadida et Benjamin Cotto de Lilly Wood & The Prick sont dans les Qoulisses de Quotidien.