Cette rentrée, Louane revient avec un nouvel album, "Joie de vivre" dont la couverture a été réalisée par le célèbre photographe Martin Parr. La chanteuse était venue sur le plateau de Quotidien nous parler de ce nouvel opus, de sa nouvelle vie et de ses projets. On la retrouve en Qoulisses pour encore plus de questions.