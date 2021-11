Qoulisses avec Nathalie Cabrol !

Nathalie Cabrol est astrobiologiste et directrice du Centre de recherche Carl Sagan de l’Institut SETI. Depuis son plus jeune âge, Nathalie Cabrol est fascinée par l’espace et les extraterrestres. Dans « Voyage aux frontières de la vie », elle tente de répondre à la question qu’on s’est tous déjà posé : sommes-nous vraiment seuls dans l’univers ? Nathalie Cabrol est dans les Qoulisses de Quotidien.