Qoulisses avec Raphaël Glucksmann

À ceux qui ont vingt ans aujourd’hui, Raphaël Glucksmann veut dire que tout n’est peut-être pas perdu. Dans le monde compliqué dans lequel on vit, l’eurodéputé veut croire que « la génération qui va tout changer » peut encore renverser la table. Comment redonner à ces jeunes le goût de la politique et de l’engagement quand on sait qu’ils sont une écrasante majorité à ne pas se déplacer jusqu’aux urnes ? L’engagement politique des plus jeunes est-il désormais réservé aux partisans de l’extrême droite ?