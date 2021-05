Qoulisses avec Thierry Marx et Raphaël Haumont !

Dans l'espace, Thomas Pesquet a droit à un traitement de faveur : il mange des repas spécialement préparés par un duo composé de l’un des plus grands chefs de son époque et d’un éminent scientifique. Thierry Marx et Raphaël Haumont ont travaillé pendant des mois pour préparer des petits plats savoureux adaptés à la vie dans l’espace. On en parle avec eux dans les coulisses de Quotidien.