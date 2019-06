Depuis 2007, ce groupe originaire d’Irlande du Nord fait bouger sur des sons électropop et indie. Dans Quotidien on les adore, au point d’utiliser certains de leurs morceaux dans l’émission… On était très heureux de les accueillir sur le plateau, et nous sommes même allés leur poser quelques questions en loges… C’est Two Door Cinema Club pour Qoulisses !