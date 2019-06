Elle vient de remporter The Voice 8 dans l’équipe de Mika. La jeune fille de 20 ans Whitney Marin est venue dès le lendemain de sa victoire sur le plateau de Quotidien. Avant son passage dans l’émission, nous sommes allés lui poser quelques questions sur le concours, sa relation avec Mika, son handicap et son avenir… C’est Whitney Marin, The Voice 8 pour Qoulisses !