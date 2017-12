Qoulisses avec Brigitte !

Sylvie Hoarau et Aurélie Saada sont Brigitte. D’abord, découvertes par leur reprise emblématique du titre « Ma Benz » du groupe de Rap NTM, elles ont ensuite sorti quelques albums originaux dans lesquels on peut retenir le titre « Battez-vous ». Elles reviennent cet automne avec « Nues ». Plus qu’une nudité, c’est une vulnérabilité et une vérité d’elles-mêmes qu’elles expriment. À l’occasion de leur venue dans l’émission, nous sommes allés dans leur loge, leur poser quelques questions… Brigitte pour Qoulisses !