Elle est la nouvelle princesse de la pop, elle est la fille d’Elli et Jacno, et elle est se dit elle-même un peu folle et paradoxale. Amoureuse de Chopin et fan du « Bal des vampires », l’artiste Calypso Valois a sorti cet automne son premier album « Cannibale ». Nous sommes allés en Qoulisses lui poser quelques questions dans sa loge...