Elle est sûrement l’une des actrices les plus cosmopolites du monde. Aussi présente dans le cinéma français qu’américain, elle joue, cette année, dans son premier film en allemand, sa langue natale. Elle était sur le plateau de Quotidien pour nous parler ce film de Fatih Akin, « In the fade », pour lequel elle remporte le prix d’interprétation féminine à Cannes. Nous sommes allés lui poser quelques en loge… C’est Diane Kruger pour Qoulisses !