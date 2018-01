Après Les Kaïra et Pattaya, et avant la sortie de Taxi 5 en avril prochain, il est venu en tant qu’acteur parler du film « La surface de réparation » aux côtés d’Alice Isaaz. Pour Qoulisses, il nous parle avec beaucoup d’humour de musique, de cinéma et même de lui… Nous sommes allés poser quelques questions à Franck Gastambide !