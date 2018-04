Qoulisses avec Her !

Après avoir participé au projet The Popopopops, Simon et Victor, originaires de Rennes, ont décidé de fonder un projet en duo. Féministes et inspirés par les femmes, ils ont choisi de s’appeler "Her" ("Elle", en anglais). Décédé d’un cancer en août 2017 Simon avait fait promettre à Victor d’achever leur album et l’ensemble de la tournée. C’est accompagné de ses musiciens que Victor remonte sur scène pour tenir sa promesse. Nous sommes allés, en loge, lui poser quelques questions avant le live… C’est Victor de Her pour Qoulisses !