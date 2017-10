Après le succès de "Come Back to me" en 2013, sa tournée des festivals et après avoir fait la première partie d’Indochine au Stade de France, elle est de retour. Hollysiz aka Cécile Cassel était dans Quotidien pour présenter son nouveau titre "Fox" avant la sortie de son album en janvier 2018. Nous sommes allés lui poser quelques questions dans sa loge...