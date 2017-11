Son style est inimitable. Son travail inspiré. Et sa marinière un emblème. Il a habillé la mode, la musique et le cinéma. Des seins coniques, aux kilts en passant par les tatouages, il revient avec un nouveau projet dont il rêve depuis l’enfance : une revue aux Folies Bergère. Il est le créateur mode, styliste et couturier français le plus populaire. Nous avons adoré lui poser nos questions quelques minutes avant son passage dans l’émission. Les Qoulisses avec Jean-Paul Gaultier...