Idole des années 2000 après sa victoire à la Star Academy, elle a enchainé les albums et les succès. À partir de 2012, elle devient coach vocal dans l’émission The Voice. C’est à l’occasion de son retour sur scène et la sortie de son dernier album « Nouvelle Page » que nous l’avons reçue dans Quotidien. Nous sommes allés dans sa loge lui poser quelques questions… C’est Jenifer pour Qoulisses !