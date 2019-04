L’un est blanc et français, l’autre est noir et nigérien, et ensemble ils ont créé le Festival CFA, le 1er festival d'humour 100% africain. Du 16 au 27 avril 2019, vous pouvez retrouver les stars de l’humour Mamane, Michel Gohou, Dugbeu Cravate, Le Magnific, Agalawal, Omar Defunzu, Joël et Ronsia… C’est Jérémy Ferrari et Mamane pour Qoulisses !