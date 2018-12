Qoulisses avec Jérôme Commandeur !

Comédien, humoriste et réalisateur, il fait partie des heureux élus à la succession de l’animation du jeu télé "Burger Quiz". Alain Chabat a demandé à une série de comédiens et artistes français de se partager la présentation des primes (Gérard Darmon, Anne Depétrini, Alexandre Astier, Edouard Baer, Maurice Barthélémy, Fabrice Eboué, Marina Foïs, Matthieu Madénian et Jean-Paul Rouve.) Il nous raconte son expérience lors de sa venue dans l’émission. Nous sommes allés poser quelques questions à Jérôme Commandeur pour Qoulisses !