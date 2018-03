Il est humoriste, acteur et chroniqueur. Il a notamment incarné de nombreux personnages dans "La grosse émission", puis chez Ruquier dans "On n’est pas couché"… Il se produit actuellement sur scène avec "Looking for Kim", le nouveau spectacle qu'il est venu présenter dans Quotidien. Nous avons voulu lui poser quelques questions avant son passage sur le plateau… C’est Jonathan Lambert pour Qoulisses !