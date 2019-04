À l’occasion de la sortie du nouveau film d’Olivier Baroux « Just a Gigolo », nous avons reçu le duo culte Kad Merad et Olivier Baroux. Ils reviennent ensemble sur leur rencontre, les débuts à Ouï FM, leur émission sur Comédie!, la série des Jean-Michel, leur rapport à la télévision… C’est Kad et O pour Qoulisses !