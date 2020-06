En savoir plus sur Yann Barthes

La mort de George Floyd, le 25 mai dernier, a provoqué un mouvement populaire inédit aux Etats-Unis. Depuis une semaine, les manifestations se poursuivent et se multiplient partout dans le pays pour appeler à la fin du racisme et des violences policières. Pour comprendre la situation sur place et les échos qu’elle a en France, on a échangé avec le journaliste Guillaume Debré, correspondant de TF1 à Washington.