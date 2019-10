Il a 23 ans et le 13 septembre dernier, il est descendu à 115m de profondeur. Arnaud Jerald a décroché un record personnel, la première place française et une médaille de bronze. À l'occasion de son passage sur le plateau de Quotidien, on a été en loges pour lui poser plein de questions sur sa passion et son parcours.

En savoir plus sur Yann Barthes