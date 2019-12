Qoulisses : l'interview Contexte de David Dufresne pour son livre "Dernière sommation"

Depuis le début des mouvements des "Gilets jaunes", le journaliste David Dufresne tient les comptes méticuleux des violences policières. Manifestants tabassés, éborgnés, grièvement blessés, atteintes aux libertés et aux droits, David Dufresne a tout recensé d’abord sur Twitter, puis dans un livre, "Dernière sommation". Après son passage dans Quotidien, on est allés le voir en coulisses pour un brief "Contexte" sur son livre, sur les violences policières et sur les mouvements sociaux.

