Qoulisses : l'interview CONTEXTE d'Hugo Micheron sur les djihadistes français

5 ans après les tueries de Charlie Hebdo et de l’Hyper Casher, où en est la menace terroriste en France ? Les filières jihadistes sont-elles sous contrôle ? Le chercheur Hugo Micheron publie « Le jihadisme français : quartiers, Syrie, prison », un livre événement sur l’importance des réseaux en France, leurs influences et leurs moyens d’actions. On a profité de son passage sur le plateau de Quotidien pour le rejoindre en coulisses et réaliser son interview CONTEXTE.

