Après 29 ans de bons et loyaux services, Thierry Beccaro a quitté la veste d'animateur de Motus sur France 2. Il revient au théâtre cette rentrée et à cette occasion, il est passé nous voir sur le plateau de Quotidien. On en a profité pour aller lui poser quelques questions en loge : c'est l'interview Culte de Thierry Beccaro.