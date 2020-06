En savoir plus sur Yann Barthes

Blaise, Pierre-Paul et Miguel sont jeunes, ils viennent du 78 et ils sont la nouvelle révélation de Youtube et Spotify. A eux trois, ils forment les « 47Ter », un groupe qui secoue les codes du rap. Leur album, « L’adresse » a cartonné pendant le confinement et aujourd’hui, on ne parle plus que d’eux. Ils sont sur le plateau de Quotidien pour nous faire découvrir leur univers.