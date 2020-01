Après avoir cartonné partout en France, Malik Bentalha a décidé d’exporter son spectacle… Dans le monde entier ! Il passera par Dakar, Abidjan, Dubaï, Anvers, Barcelone, Copenhague, Stockholm mais aussi Montréal, New York, Los Angeles ou encore Tokyo et Hong Kong. Avant de s’envoler pour son tour du monde, Malik Bentalha était sur le plateau de Quotidien. On en a profité pour le rejoindre en loges et faire son interview

