Leïla Bekthi et Géraldine Nakache partagent l'affiche de "J'irais où tu iras", le dernier film avec et de Géraldine Nakache, justement. Soeurs à l'écran et à la vie - ou c'est tout comme - on les a rejointes en coulisses pour leur interview Galère.

En savoir plus sur Yann Barthes