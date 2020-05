En savoir plus sur Yann Barthes

C’est quoi le populisme ? Pourquoi monte-t-il partout en Europe et dans le monde ? La France est-elle la prochaine sur la liste ? Pourquoi faut-il s’en inquiéter ? L’Historien et sociologue Pierre Rosanvallon publie ce printemps « Le siècle du populisme ». On le retrouve en coulisses pour en parler.