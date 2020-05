En savoir plus sur Yann Barthes

Avec le confinement, on a vu apparaître plein de nouveaux mots dans notre langage courant. A commencer par "confinement", d'ailleurs. Pour les comprendre et comprendre d'où ils viennent, on a retrouvé Laélia Véron, la spécialiste de la langue française et Bertrand Périer, ambassadeur de l'éloquence, en coulisses.