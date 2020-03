En savoir plus sur Yann Barthes

Benoît Vitkine est le correspondant en Russie du journal Le Monde. Il a remporté en octobre dernier le plus prestigieux prix remis aux journalistes francophone, le prix Albert Londres, pour son travail sur la région du Donbass. Il en tire aujourd’hui un roman, « Dombass ». On a profité de son passage sur le plateau de Quotidien pour le rejoindre en coulisses et en savoir plus sur son métier.