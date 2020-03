Qoulisses : l'interview VIE PRIVEE de Quentin Lafay

En savoir plus sur Yann Barthes

En 2017, Quentin Lafay travaille pour le candidat Emmanuel Macron lorsque sa boîte mail personnelle est piratée. Tous ses mails, professionnels, en lien avec sa vie privée, sa santé, sa famille sont exposés au grand jour. Après un passage par l’Elysée, Quentin Lafay a quitté la France pour Los Angeles afin de se consacrer à l’écriture de son premier livre. Cette année, il revient avec un second roman, « L’Intrusion », largement inspiré de sa mésaventure. Une expérience qui lui a permis de redéfinir les notions de vie privée, de transparence, de rapport aux autres. On a profité de son passage dans Quotidien pour le rejoindre en coulisses et l'interroger sur la notion de ce qui est privé et de ce qui doit le rester.