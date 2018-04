Il est journaliste de mode, documentariste et critique les défilés de haute couture comme personne. Il est venu présenter son dernier documentaire "52 minutes de mode", entouré de la crème de la crème des couturiers, Karl Lagerfeld, Isabel Marant, Olivier Rousteing et Simon Porte Jacquemus. À cette occasion, nous sommes allés lui poser quelques questions avant l’émission en loge stylisme… C’est Loïc Prigent by Qoulisses !