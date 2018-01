Il s’appelle Antoine Valentinelli, a 26 ans et est l’auteur de « Flip », l’un des meilleurs albums de l’année. Ce rappeur cartonne au point d’être nommé aux Victoires de la Musique 2018. On était très heureux au bureau de le recevoir. Nous sommes allés, en loges, lui poser quelques questions sur sa musique et sur lui. C’est Lomepal pour Qoulisses !