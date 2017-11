Elle a été révélée par The Voice. En 2015, elle a obtenu le Prix Lumières et le César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans « La Famille Bélier ». L’année suivante, son premier album « Chambre 12 » est certifié double disque de diamant. Elle a à peine 20 ans et elle revient avec un nouvel album, sobrement appelé « Louane ». Nous lui avons posé quelques questions dans sa loge. C’est Qoulisses avec Louane.