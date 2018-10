Humoriste et homme de théâtre, il perturbe le public avec son personnage handicapé par une diction hésitante. Inspiré par Coluche, Peter Falk ou Andy Kaufman, il a été révélé par l’émission de Laurent Ruquier, "On n’demande qu’à en rire". On a voulu profiter de sa venue dans l’émission pour connaitre un peu mieux l'homme et le personnage. Qui est Marc Fraize et qui est M.Fraize ? Il est dans Qoulisses !