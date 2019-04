Qoulisses avec Mike Horn !

Il est probablement l’un des explorateurs les plus courageux et peut-être le plus fou : parcourir l'Amazone à la nage, gravir l’Himalaya, faire le tour du monde en suivant l’équateur, traverser le Centre Polaire Arctique,… Il a tout fait ou presque… Comment se nourrir dans la jungle ? Comment dormir par -60°C ? Quelles qualités avoir pour être explorateur ? À l’occasion de sa venue dans l’émission nous sommes allés lui poser quelques questions en loge… C’est stupéfiant et c’est Mike Horn pour Qoulisses !