Qoulisses avec Noel Gallagher !

Auteur-compositeur et guitariste, il était la moitié du groupe de rock britannique Oasis jusqu’en 2009. Deux ans plus tard, il fait son retour sur la scène musicale avec le groupe Noel Gallagher’s High Flying Birds. Et cet automne, il revient avec son nouvel album coloré et énergique « Who Built the Moon ? ». À l’occasion de sa venue exceptionnelle sur le plateau de Quotidien, nous sommes allés lui poser quelques questions dans sa loge. C’est Noel Gallagher pour Qoulisses !