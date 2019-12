Qoulisses : OM, Jul et Dark Vador... on a fait l'interview Classiques d'IAM

C’est un anniversaire pas tout à fait comme les autres : cette année, IAM revient avec son dixième album, « Yasuke ». Un album largement inspiré du Japon, de son histoire, de ses symboles. Akhenaton, Shurik’n, Imhotep, Kheops et Kephren étaient sur le plateau de Quotidien pour en parler. On en a profité pour aller les suivre en loge et faire leur interview "Classiques". Forcément, on a parlé rap, mais aussi musique classique et Olympique de Marseille.

En savoir plus sur Yann Barthes