Après la série de sketchs "Very Bad Blagues", et le film « La Folle Histoire de Max et Léon », le duo d’humoristes composé de Grégoire Ludig et David Marsais est de retour avec un nouveau prime « Ce soir c’est Palmashow ». Diffusé le 15 février dernier, nous les avions reçus pour parler d’eux, de leur humour, et de parodie… La Palmashow était dans Qoulisses !