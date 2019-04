"Le grand brun dégingandé et le petit blond bien heureux". C’est ainsi que se présentent Ulysse et Armand qui forment le duo Papooz. Ils viennent de sortir leur nouvel album "Night Sketches", plus mélancolique que le premier "Green Juice". Mais leur pop reste une ode à la vie, à la joie et aux bonnes ondes… À l’occasion de leur venue dans l’émission, nous sommes allés leur poser quelques questions avant leur live… C’est Papooz pour Qoulisses !