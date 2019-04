Après ses EPs « Bruxelles c’est devenu la jungle », « Famille nombreuse », et « Morale » et plus récemment l’album « Morale 2 » en collaboration avec le producteur Le Motel. Il sort son premier album solo « Chocolat » ! Il était en live dans Quotidien le jour de la sortie… Nous étions allés lui poser quelques questions en loge… C’est Roméo Elvis pour Qoulisses !