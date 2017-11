Elle a reçu le césar de la meilleure actrice en 2011 pour son rôle dans « Le Nom des gens », et elle revient cette année avec son premier long-métrage « M ». Elle aime les snikers et Booba. Nous, on a adoré sa spontanéité et sa sincérité. On lui a posé quelques questions en loge, et Yann lui a réservé une petite surprise. Sara Forestier dans les Qoulisses de Quotidien...