Il est le rappeur et chanteur marseillais le plus populaire. Il a sorti son dernier album « Phoenix » en novembre. Il est déjà certifié platine. Il estcoach pour The Voice et the Voice Kids, et il prépare sa grande tournée 2019. À l’occasion de sa venue sur le plateau, nous sommes allés lui poser quelques questions sur toutes ses activités… Soprano est dans Qoulisses !