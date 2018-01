Le duo français d’électropop s’est fait connaitre avec « Djon Maya Maï » la reprise de Victor Deme, et leur titre inédit « All in You » en featuring avec Anna Kova. Les amis d’enfance Alexandre et Paul reviennent avec leur nouveau titre « Hide Away » sur la scène de Quotidien. À cette occasion, nous sommes allés leur poser quelques questions dans leur loge. C’est Synapson dans Qoulisses !