Ils sont en couple à la ville comme à la scène. Vickie Chérie et Leo Bear Creek, originaires d’Annecy, ont crée ensemble The Pirouettes. Ils sont venus interpréter leur dernier titre "Tu peux compter sur moi" sur la scène de Quotidien. Nous sommes allés, en loge, leur poser quelques questions… C’est The Pirouettes pour Qoulisses !