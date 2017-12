Il n'est pas seulement le chroniqueur qui nous fait sa revue de presse dans Quotidien. Il est aussi et avant tout un humoriste et comédien de talent. Hors son seul en scène "S'il se passe quelque chose", récompensé par le Molière de l'humour 2017, il est à l'affiche de la pièce emblématique de Marivaux "Le jeu de l'amour et du hasard". Nous avons parlé théâtre et musique avec Vincent Dedienne pour Qoulisses !