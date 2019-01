Qoulisses avec Vladimir Cosma !

Violoniste, instrumentiste et compositeur de musique. Il a d’abord commencé par s’intéresser au classique, puis à la variété, la pop et les musiques traditionnelles roumaines, son pays d’origine. Il est l’un des premiers compositeurs à mêler classique et pop. Ce style, il le mettra au service de bandes originales de films français devenus cultes : La Boum, La Chèvre, Les Compères, L’As des as, L’Aile ou la cuisse, Les Aventures de Rabbi Jacob… Il sera au Grand Rex en janvier pour un concert événement. À cette occasion, nous l’avions reçu à Quotidien, et nous étions allés lui poser quelques questions en loges… C’est Vladimir Cosma pour Qoulisses !