Qu’est-il arrivé au François De Rugy anti-LBD ? (spoiler : il est devenu ministre)

En 2009, François De Rugy est député écolo. Et il est en colère, très en colère contre les LBD, les flashballs. Avec deux autres députés écolos, Noël Mamère et Yves Cochet, il cosigne une proposition de loi pour faire interdire les lanceurs de balles de défense qu’il juge être « une source permanente de bavures, de dérives et de troubles à l’ordre public ». Pourtant, dix ans plus tard, alors que l’opposition réclame à nouveau son interdiction, François De Rugy semble nettement moins catégorique sur les flashballs… Valentine Oberti a voulu comprendre pourquoi.